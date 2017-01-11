Anayasa değişikliği teklifinde ilk 2 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda ilk iki maddenin gizli oylaması gerçekleştirildi. Oylama sonucunda 1. madde 347 oyla kabul edilirken 2. madde 343 kabul, 133 ret oyu verilerek kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Oylama öncesinde ise birinci maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, partisinin anayasaya aykırılık önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, teklifin referanduma gitmesi halinde halkın oylarıyla reddedileceğini savundu.

Teklifin birinci maddesinin yargının bağımsız ve tarafsızlığına ilişkin olduğunu belirten Akar, ülkenin getirildiği noktada bağımsız ve tarafsız yargıdan söz edilemeyeceğini bildirdi.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ise önerge üzerindeki konuşmasında, anayasa değişikliği teklifinin halktan gelmediğini ve halkın sorunlarına çözüm olamayacağını kaydetti.

Türkiye'de yargıya güvenin çok gerilediğini ileri süren Ertan, böyle bir ortamda anayasa değişikliği yapmanın yanlış olduğunu savundu.

KILIÇDAROĞLU'DA GENEL KURUL SALONUNA GELDİ

CHP ve HDP'nin önergeleri görüşmelerinin ardından reddedildi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, milletvekillerine salonda karışıklık yaşanmaması ve herkesin yerini muhafaza etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Oylama öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul Salonu'na geldi.

Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci maddenin gizli oylamasına geçildi.

İKİNCİ MADDEYE 343 KABUL

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda ikinci madde de kabul edildi. Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi ile bilrlikte milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı.