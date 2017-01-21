Anayasa değişirse, vatandaşa devlet kapısı kapanacak

Anayasa değişikliği ile "milletvekili bakan" dönemi kapanıyor. Çünkü Bakanlar artık Cumhurbaşkanı tarafından milletvekili olmayan kişilerden atanacak Amerika'da olduğu gibi.

Bu durumda bakanlar oy istemek için vatandaşın kapısını çalmayacak.

Hatta vatandaş bakanları artık tanımayacak.

Tayin, işe alınma ve yörelerinin sorularını anlatmak için vatandaş ile bakan arasındaki bağ tamamen kopacak.

Olan da tamamen vatandaşa olacak.

Parlamenter demokratik rejimde Başbakan ve Bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçiliyorlar nadir de olsa milletvekili olmayan kişiler Bakan atanıyordu. Ancak Başbakan'ın milletvekili olma şartı vardı.

Vatandaşlar yörelerinde seçime giren milletvekili adaylarını tanıyorlar, bakan olmaları durumunda da gerek şahsi gerekse yöresel şikâyetleri için bakanların ve milletvekillerinin kapısını çalıyorlardı.

Meclis'e her gün binlerce vatandaşın gelme nedeni de buydu.

Bu Anayasa değişikliği Meclis'te 330 oy ile kabul edilirse 60 gün içinde halk oylamasına yani referanduma gidilecek.

Referandumda da kabul edilirse artık vatandaş ile milletvekilleri ve Bakanlar arasındaki bu bağ tamamen kopacak.

Zaten Başkanlık sisteminde de istenilen işte tam budur.

Cumhurbaşkanına bağlı ve milletvekili olmayan kişiler Bakan oldukları zaman Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanacak devlet bütçesinin uygulayıcısı olacaklar.

Bu da vatandaşın yöresel sıkıntılarının çözümünde önemli bir engel oluşturacak.

Vatandaşların seçmen gücünü kullanarak bugüne kadar yörelerine yapılacak yatırımlar ile şahsi sorunları için "Devlet Baba" denilen kapıyı çalmaları mümkün olmayacak.

Açıkçası seçmenlerin artık hiçbir gücü ve etkisi kalmayacak.

Bakanlar milletvekili olmayan kişilerden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanacağından onların da seçmene muhtaç durumları kalmayacak.

Aslında milletvekilleri de yöreleri ile ilgili sorunlarını artık Cumhurbaşkanı ile çözmeye çalışacaklar.

Bakanlar bugün bile milletvekillerinin yöresel isteklerini karşılamakta ayrım yaparlarken yarın görülecek ki milletvekillerine randevu dahi vermeyecekler.

Yeni Türkiye'de "Devlet Baba" imajı giderek yok olacak ve seçmenin milletvekili üzerine baskısı sadece formalite olarak kalacak.

Çünkü Türkiye'de bütçe demek yatırım demektir.

Hangi yöreye ne yatırım yapılacağı ve yatırımın bütçesi belirlenerek yıllık bütçe yasası içerisine konulur.

Çok açık yazayım da anlaşılsın.

Vatandaşlar yol, su, elektrik, okul, fabrika gibi yöresel sorunları ile atama, tayin gibi şahsi sorunları için artık milletvekillerinden ve bakanlarından bir umut beklemesinler.