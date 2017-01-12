Anayasa derken Kıbrıs elden gidiyor

Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki lider Akıncı ve Anastasiadis’i gösterip, “Sinema yarışması olsaydı iki beyefendi Oscar’ı hak ederdi” dedi.

Bünyamin Öztürk / ANKARA

Tarihi Kıbrıs zirvesinin sürdüğü İsviçre’nin Cenevre kentinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı düzenledi. Guterres’e KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de eşlik etti. Guterres, “Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı” dedi. BM Genel Sekreteri Guterres sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerekli enstrümanların bulunması konusunda mutabık kalındı. Bundan sonra yapılacak şeyler de var. Hemen hızlı çözüm, mucize beklenemez. Biz burada sağlam bir çözüm için çalışıyoruz. Ve bu anlamda gerektiği kadar, gereken şekilde bu amaca ulaşabilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz. Çok net şekilde şunu dile getirmek istiyorum. BM için bizim buradaki rolümüz taraflara destek vermek. Amacımız da anlaşma konusunda destek verme. Her iki tarafın mutabakatıyla sağlanacak bir çözümün peşindeyiz. Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı. AB de bu sürece destek veriyor. Sabırlı olmak lazım, hızlı bir çözümün peşinde değiliz. Ciddi şekilde çözüme dönük çalışmaları gerçekleştiriyoruz.” Guterres, bu konunun çözüme ulaşmasının, çatışmaların ortaya çıktığı, çok sorunun yaşandığı, hiçbir krizin çözülemiyor gibi görüldüğü dünyada umudun sembolü olacğını söyleyerek her iki lidere teşekkür etti. Guterres’in kamuoyunu bilgilendirdiği toplantıda Akıncı ve Anastasiadis açıklamada bulunmadı.

ÖZDAĞ VE HALAÇOĞLU'NDAN KRİTİK UYARILAR

MHP Genel Başkan adayı Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, başkanlık sisteminin ülke gündemini meşgul ettiği şu günlerde Kıbrıs meselesinin gözden kaçırıldığını ifade etti. Halaçoğlu, “Bütün bunlar olurken, Türkiye’nin sigortası niteliğinde olan ve Türkiye’nin Akdeniz’e kapısı durumunda olan yavru vatan Kıbrıs elden gitmektedir” dedi. Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ, TBMM’de düzenledikleri ortak basın toplantısında, rejim tartışmaları devam ederken, Kıbrıs’ın Girit’e dönüşünün gözlerden kaçtığına dikkat çekti. Cenevre’de sürdürülen görüşmelerde büyük tavizler verilmekte olduğu söyleyen MHP’li Halaçoğlu, Kıbrıs’taki bu gelişmelerin gözden kaçırıldığını belirtti. Halaçoğlu şunları dile getirdi: “Her ne kadar Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Kıbrıslı Türk ve Rum temsilcilerle şu ana dek son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetmesine rağmen, hâlâ bazı problemler olduğunu da dile getirmiştir. Aslında hedeflerinin Kıbrıs’ı, 1974 yılı öncesine götürmek ve ikiye bölünmüş olan Kıbrıs’ı yeniden birleştirmekten ibaret olduğunu söylüyor. Kıbrıs görüşmelerinde, toprak meselesi, yönetim, nüfus ve garantörlük meseleleri ön plana çıkmaktadır.”

ABD’NİN PLANLARI

ABD’nin Kıbrıs konusundaki planlarının değiştiğine de değinen Halaçoğlu, “Orta Doğu’da Türkiye’nin Suriye politikasını değiştirmesi ile Rusya ve İran’la anlaşması dengeleri değiştirmiştir. Artık ABD ve AB’nin Akdeniz’e kadar uzanacak bir Kürt devleti kurma emelleri ortadan kalkmıştır. Bu sebeple ABD Kıbrıs’ta bir üs edinmek istemektedir. Kıbrıs’ın güney doğusunda ortaya çıkan zengin doğalgaz yatakları Batılı devletlerin iştahını kabartmaktadır. Kıbrıs aynı zamanda İsrail’in güvence altına alınmasında önemli bir yere sahiptir” diye konuştu. Kıbrıs’la ilgili doğrudan bilgi edinmek için bir heyetle Kıbrıs’a gittiklerini ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştüklerini söyleyen Halaçoğlu, görüşmeden Akıncı’nın Kıbrıs müzakeresini kendi başına ve kimseye danışmadan yürüttüğü sonucunu çıkardıklarını kaydetti. Kıbrıs konusunu dile getirmek için Tayyip Erdoğan’dan randevu talep ettiğini, ancak randevu verilmediğini belirten Halaçoğlu, “Bir milletvekili ve bu konularda çalışmaları olan bir bilim adamı olarak Türk milletine karşı görevimi yerine getirmek arzusunda bulundum. Bundan sonra Kıbrıs’la ilgili gelişmelerden sorumlu olmadığımı özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. MHP Genel Başkan Adayı Ümit Özdağ da, Kıbrıs harekâtında şehit olan yakınının kabrini, Kıbrıs anlaşması sağlanması durumunda Gaziantep’e getireceklerini dile getirdi. Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs konusunda bahsi geçen anlaşmanın kabul edilmesi durumunda, Türk milletinin Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini ihlal eden rezil anlaşma ihlal edilir ve şehit kanları ile sulanmış topraklar bu emperyalizme terk edilir, KKTC yıkılır.”