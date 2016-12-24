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Anayasa Komisyonu'nda tartışma

Anayasa Komisyonu'nda tartışma
TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AKP'nin maddelere geçilmesi önergesi tansiyonu yükseltti.
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