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Anayasa Komisyonu'nda tartışma
Anayasa Komisyonu'nda tartışma
TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AKP'nin maddelere geçilmesi önergesi tansiyonu yükseltti.
24 Aralık 2016 Cumartesi 20:13
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.