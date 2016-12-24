TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AKP'nin maddelere geçilmesi önergesi tansiyonu yükseltti.

CHP ve AKPli milletvekilleri arasındaki gerilim arttı. Yüksek sesli konuşmaların ve tartışmaların yaşandığı anlarda pet şişelerin uçuştuğu öğrenildi. CHP'li Engin Altay ve AKPli Kemalettin Yılmaz arasında sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.

AKP genelge üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve artık maddelere geçilmesi için yeterlilik önergesi verince, CHP'li vekiller buna tepki göstererek itiraz etti.

CHP'li Engin Altay, "Bu yaptığınız eşkıyalıktır" sözleriyle AKP'nin önergesine tepki gösterdi.

GÖRÜŞMELERE GEÇİLMESİ KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AKP milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi. CHP milletvekilleri itirazlarını sürdürüyor.