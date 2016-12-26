Anayasa komisyonunda yine kavga

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmelerin devam etmesini isteyen CHP'li milletvekilleriyle, teklifin maddeleri üzerinde görüşülmeye başlanmasını isteyen AKP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

CHP'li milletvekillerinin slogan atarken, AKP'li milletvekilleri bu durumu alkışlayarak protesto etti. Kendisine 'terbiyesiz' dediğini ileri süren AKP'li Salih Cora'ya CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye bağırdı.



AKP'nin anayasa değişikliğinin görüşüldüğü, TBMM Anayasa Komisyonu Mustafa Şentop başkanlığında altıncı kez toplandı. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, yargının 'bağımsızlık' ilkesine 'tarafsızlık' ibaresinin ekleneceği anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinin görüşüleceğini bildirdi. Bunun üzerine usul üzerine konuşmak için söz isteyen CHP'li komisyon üyesi Bülent Tezcan, anayasa değişikliği teklifinin geneli üzerinde görüşlerini bildirecek milletvekilleri olduğunu belirterek, bu nedenle maddelere geçilmemesi gerektiğini bildirdi. Bülent Tezcan, usulsüz bir oylama ile maddeler üzerinde görüşülmeye geçilmesine yönelik karar alındığını anımsatarak “CHP'nin 6 komisyon üyesi var. Sadece bir üye konuşmuş ben dahil beş üyemiz konuşmadık. Korsan usullerle geneli üzerinde görüşmelerin tamamlandığı ifade edilmiştir. Yine usulsüz bir oylama ile maddeler üzerinde görüşmeye geçilmek istenmektedir. İster birinci, ister ikinci, ister üçüncü maddeye geçilsin; bu paket bütün maddeleriyle birlikte bir bütündür ve bir zorbalık rejimi yerleştirmenin teklifidir. Birinci madde tarafsızlıkla ilgili ifadenin geçtiği madde. Hangi bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsedeceksiniz. Bugün hakimlerin, savcıların önüne gelen dosyayı 'tutuklamaya sevk etmesem benim başıma iş gelir' diye kaygı içinde yaşadıkları bir Türkiye'deyiz." diye konuştu.



CHP'LİLER SLOGAN ATTI, AKP'LİLER ALKIŞLADI



Daha sonra başkan Mustafa Şentop'un “Bir teklifin geneli üzerindeki müzakereler ne kadar sürebilir? Ne kadar sürerse yeterli olur. Kaç kişi konuşursa olgunlaşmış olurö sözlerine teklifin geneli üzerinde görüşmelerin devam etmesini isteyen CHP'li üyeler tepki gösterdi. AKP ve CHP'li üyeler arasında uzun süre tartışma yaşandı. CHP'li milletvekilleri “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek diye slogan attı. AKP'li milletvekilleri ise bu durumu alkışlarla protesto etti.



Tartışmalar devam ederken birinci madde üzerinde görüşmeler başladı ve AKP'li komisyon üyesi Yusuf Başar konuştu.



"GEL LAN BURAYA"



Tansiyonun düşmediği toplantıda AKP milletvekili Salih Cora'nın kendisine 'terbiyesiz' dediğini iddia eden CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye bağırdı. Kayışoğlu'nu milletvekilleri sakinleştirdi. AKP'li milletvekilleri alkışlayarak Kayışoğlu'nun bu davranışını protesto etti.



Yaşanan tartışmaların ardından Anayasa Komisyonu'nu toplantısına ara verildi.