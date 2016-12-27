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Anayasa komisyonunda yine kavga çıktı
Anayasa komisyonunda yine kavga çıktı
İlk iki maddesi komisyondan geçen ve görüşmelerine devam edilen Anayasa tasarısının bugünkü oturumunda da kavga çıktı.
27 Aralık 2016 Salı 15:15
Etiketler:
anayasa
,
komisyon
,
kavga
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.