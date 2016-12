Anayasa, Ocak sonu Meclis’te

Bahçeli’nin sayesinde başkanlık sistemini öngören teklifin Meclis’e geldiğini belirten Başbakan Yıldırım, komisyon görüşmelerinin Ocak ayı başında tamamlanmasının beklendiğini söyledi

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen 114’üncü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. MHPile üzerinde anlaştıkları başkanlık sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifini değerlendiren Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi övdü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra parti genel başkanları olarak bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, “Anayasa meselesini konuştuk. Aldığımız karar AK Parti, CHP, MHP olarak anayasa değişikliği konusunda bir çalışma yapmak. Bu çalışma neticesinde 7 maddede mutabakat tamamen sağlandı amabu7maddebizimmurat ettiğimiz, işin esasına yönelik değişiklikler içermiyordu. Tam bu görüşmeler sonuna varmışken, MHP Genel Başkanı Bahçeli bir çıkış yaptı” dedi.

Kılıçdaroğlu’na tepki

Başbakan Yıldırım şunları söyledi: “Bahçeli dedi ki, ‘bu mevcut sistem devam etmemeli. ’Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesiyle ortaya çıkan durum anayasayla uyumlu hale getirilmelidir. Her ne kadar biz parlamenter sistemi tercih ediyor isek de, bu sorunu çözmek için partiler üstü bir anlayışla bu konuyu müzakere etmeye ve bir çözüm üretmeye hazırız. Bunun üzerine 3’lü devam eden müzakereleri 2 parti olarak sürdürdük. Bahçeli ile ilk görüşmemiz 10 Kasım’dır. İşin çerçevesini çizdik, prensipleri belirledik, 10 Aralık’ta da teklifimizi Meclis’e verdik. İş Meclis’te, bizden çıktı. Biz 316 imzayla teklifimizi verdik. AK Parti üzerine hesap yapanlar sonuna kendileri mosmor olur. AK Parti 14 yıldır her krizde, her zor anda ülkenin sorunlarını çözen, düğümleri çözen ve ülkenin geleceğinin aydınlık yarınlarını hazır eden partidir.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Yıldırım, “Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor, Kemal Bey, Türkiye’nin rejimi belli, Cumhuriyet. 1923’te bedel ödedik, İstiklal Harbi’ni kazandık, rejimi değiştirdik, adını Cumhuriyet koyduk. Bu tarihte kaldı, o mesele 1923’te bitti. Şimdi artık yönetim ihtiyaçlarımızı karşılayacak, istikrarı esas alan hükümet sisteminden bahsediyoruz. Bizimki Cumhurbaşkanlığı sistemi, sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta. İki irade birbirine karşı bir nüfuzu yok, üstünlüğü yok” diye konuştu.

Meydanlara ineceğiz

Yıldırım, “Ay sonuna kadar ocak ilk haftasına kadar görüşmeler tamamlanacak. Sonraki süreci biliyorsunuz. Anayasa Meclis’te inşallah. Genel Kurul’da da görüşülüp kabul edilecek. Ama iş bitmiyor. Milletvekillerinin işi, biraz yorulacaklar ama birinci bölümü bitmiş oluyor. Sonra hepimiz meydanlardayız, vatandaşlarımıza, milletimize ne yapmak istediğimizi en iyi şekilde anlatacağız. Bu anayasa, koalisyonlar dönemini kapatıyor. Türkiye’de 60’tan bu yana 45 hükümet kurulmuş, normal şartlarda 15 hükümet kurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bilun Çelik - ANKARA