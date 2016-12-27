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Anayasa'da bir madde daha kabul edildi

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Anayasa'da bir madde daha kabul edildi
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin ilk 3 maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen 3. madde seçilme yaşını 18'e indirilmesini öngörüyor.

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