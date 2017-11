Andrea Pirlo futbola veda etti

MLS ekiplerinden New York City'de forma giyen Andrea Pirlo futbolu bıraktığını açıkladı

ABD Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City'de oynayan İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladı.

Pirlo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "MLS'de son maçıma çıktım. Bu harika şehirde beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem taraftara, teknik heyete, sahne arkasındaki herkese ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sadece New York City takımına değil futbola da veda ettiğini belirten Pirlo, "Aileme, çocuklarıma ve dünyanın her yerinde beni destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız." açıklamasında bulundu.

ANDREA PIRLO KİMDİR?

Kariyerine Brescia'da başlayan Pirlo, Inter'de oynadıktan sonra 2001 yılında Milan'a transfer olmuş ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Efsane futbolcu bunun yanında Serie A'yı da iki kez kazanma başarısı gösterdi. Pirlo'nun geçmişinde ayrıca İtalya Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası da bulunuyor. 38 yaşındaki yıldızın en önemli başarısı ise 2006'daki Dünya Kupası şampiyonluğu olarak gösteriliyor.

Milan'da 10 yılın ardından Juventus'a bedelsiz olarak transfer olan Pirlo, burada geçirdiği 4 yılda 4 Serie A şampiyonluğu daha yaşamıştı. Tecrübeli orta saha ayrıca 2015'te Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymişti.