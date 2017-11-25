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Andrey Karlov anıtı açıldı

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Andrey Karlov anıtı açıldı
Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un ölüm yıldönümü öncesinde Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin bahçesine Karlov’un büstü dikildi.

19 Aralık 2016'da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldığı sırada polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Karlov'un büstü, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bahçesine yerleştirildi.

Anıtın açılış törenine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Karlov'un eşi Marina Karlova, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Şefik Vural Altay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye ve Rusya iş dünyası temsilcileri ile davetli Rus ve Türk vatandaşlar katıldı.

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