Angela Merkel istifa mı ediyor?

Almanya'da koalisyon görüşmelerinin çökmesi sonrasında Almanya Başbakanı Merkel'den açıklamalar geldi. Merkel, "Azınlık koalisyonu yerine seçimi tercih ederim" ifadesini kullandı.

Almanya’da geçtiğimiz ay yapılan genel seçimler sonrasında hükümeti bir türlü kuramayan taraflar bugün koalisyon görüşmesinin çıkmaza girmesiyle peşi sıra açıklamalarda bulundu.

Seçim döneminde sık sık Türkiye karşıtı bir tutum sergileyen Almanya Başbakanı Angela Merkel ZDF’ye konuştu. 4 yıl daha başbakan olarak görev almaya hazır olduğunu ve bu görevde kalmasının hem Almanya, hem Avrupa hem de Dünya için bir istikrar mesajı olduğunu söyledi.

Merkel, “İstifa etmeye gerek duymuyorum. Ben yeniden seçime gidilmesini daha iyi bir yol olarak görüyorum. Azınlık hükümetinde başbakan olmayı düşünmüyorum” ifadesini kullandı. Merkel, “Muhafazakar blok hiç olmadığı kadar birleşmiş durumda. Yeni bir seçimden korkmuyorum” dedi.

Merkel, koalisyon görüşmelerinden çekilen Özgür Demokratlar tarafından hayal kırıklığına uğradığını söylerken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, partilere diyaloğa açık olma çağrısı yaparak, şu an için erken seçimin söz konusu olmadığını belirtti.

Seçim dönemi Türkiye’ye karşı bir politikayla Merkel’le bir olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz da erken seçim sinyali verdi. Schulz olası bir seçimden çekinmediklerini dile getirdi.