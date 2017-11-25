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Anıtkabir gökdelenlerin arasında kaldı!

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Anıtkabir gökdelenlerin arasında kaldı!
Tarihi dokusu gökdelenlerle bozulan, siluet tartışmalarına neden olan İstanbul'un ardından, benzer bir manzaranında Başkent Ankara'da yaşandığı objektiflere böyle yansıdı...

İnşa edilen dev gökdelenlerle İstanbul’un siluetinin değişmesi sık sık gündeme gelirken, Ankara’nın siluetinin de yeni binalarla değiştiği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre; yüksek binaların özellikle Çukurambar, Söğütözü bölgesinde yükselmesiyle birlikte, Başkent’in siluetinde gözle görülür bir değişiklik oldu. Ankara’nın merkezi olarak kabul edilen Ulus’tan bakıldığında, Anıtkabir’in gökdelenlerin arasında kaldığı görülüyor.1728435_a28e480b697fe8cb32ee9fd09c3ccbf3.jpg

Başkent’in merkezinde yeşil kalmış ender alanlardan biri olan Anıtkabir yerleşkesi, arkasında çok katlı gökdelenlerle objektifilere yansıdı. Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı, Anıtkabir’in yakın çevresini oluşturan Anıttepe, Yücepe, Tandoğan, Beşevler ve Bahçelievler’deki yapıların, anıtın yüksekliğini aşamayacağını öngörüyor. Yüksek yapıların yer aldığı bölge ise bu yasağın dışında kalıyor.

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