Anıtkabir korosu hazır mı!

Eveeeeet; madem seneler sonra ilk defa "herkes" burada, haydi dev bir koro oluşturalım Ata'nın huzurunda...

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"Ergenekon" yaftalı kumpas operasyonunda baskına uğrayıp da merkez binalarındaki "Nutuk" ve "Atatürk posterleri"ne "suç delili" diye el konulan Çağdaş Eğitim Vakfı üyeleri; sizi şöyle alalım...

Aynı kumpas çerçevesinde, aynı şekilde "Evinde Nutuk ele geçirilen" Teğmen Mehmet Ali Çelebi, sizi de aynı yere...

"Medeni Bilgiler kitabının 7'nci sayfası"nın "suç delili" diye klasöre konduğu iddianamedeki bütün diğer sanıklar, sizi de...

Yasaklanmasına tepki olarak hep bir ağızdan "Andımız"ı okuyan 250 bin İzmirli, siz de gelin lütfen...

Çocuklarına okutulmayan Andımız'ı okul önlerinde okuyan sevgili veliler siz de...

Tribünleri "Ne Mutlu Türk'üm diyene" diye inleten Karşıyaka taraftarları, Çarşı, Anıtkabir'i sarı-lacivert çiçek bahçesine çeviren Fenerbahçe tribünleri; desibel rekoru bekliyoruz, sizsiz olmaz...

Her 10 Kasım'da rahatsızlanan eski Cumhurbaşkanı'nın katıldığı mezuniyet töreninde Atatürk posterleri açan Bilkentliler, haydi, siz de...

Trakya Üniversiteliler, siz de...

"Anne, Atatürk ölmüş" diye gözyaşlarına boğulan küçük kız, gel ve fikirlerini yaşat sen de büyüklerinle...

Heykelinin elini öpen güzel yürekli çocuklar...

Aracına Atatürk imzası yapıştırdı diye hakkında soruşturma açılan belediye otobüs şoförü, gel, sen de söyle:

"Kimseyi görmedim ben; senden daha güzel!

Kimseyi tanımadım ben; senden daha özel!

Kimselere de bakmadım; aklımdan geçen!

Kimseyi tanımadım; senden daha güzel!.."

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Veeeee gelelim "Atatürk'e saygı göstermek için sap gibi ayakta durmaya gerek görmeyenler"e...

Eh madem gelmişsiniz, "sap gibi" dikilmeyin, siz de şu tarafa geçin...

"Ne Mutlu Türk'üm Diyene"yi ilkellik sayan eski Cumhurbaşkanı, siz de şöyle...

"Ne Mutlu Türk'ün Diyene yazıları silinsin" önergesi veren milletvekilleri, siz de aynı yere...

Buna izin veren, asker-sivil ne kadar yönetici varsa, sizler de...

Atatürk'e, ailesine, belden aşağı saldıran, akla, hayale, insafa sığmaz hakaretlerle saldıran meczupların kitaplarına sponsor olan, konferans, söyleşi adı altında Atatürk nefretini ihya eden cümle belediyeler; önde buyurun lütfen...

Atatürk'e hakareti cezalandırmaya ödü kopan cüppesi ilikli(!) yeni hakim-savcı modelleri, siz de bu tarafa...

"Bakan gelecek" diye açılışlarındaki Atatürk posterini indiren patlıcan dalkavukları...

Resmi İnternet sitesinden Türk bayrağı, Atatürk ve "Cumhuriyeti Seviyorum" sloganını kaldıran "Cumhuriyet Üniversitesi" yöneticileri...

Atatürk'lü logosunu değiştiren 19 Mayıs Üniversitesi'nin kimi bölümleri...

Çanakkale hutbelerinde Atatürk'ün adını geçirmeyen Diyanet İşleri idarecileri...

Ana sayfalarından Atatürk resmini kaldırıp yerine "Reis"inkini koymayı uygun gören kamu bankaları...

Atatürk'ü müfredattan çıkaran gelmiş geçmiş Milli Eğitim Bakanları, Daire Başkanları, Kurul Başkanları...

Atatürk'ü Anma bayramı afişlerini Atatürksüz hazırlayıp, Şahin Bey'i mezarında ters döndüren Şahin Bey belediyesi...

Hepiniz ve kim varsa emsaliniz hepiniz böyle buyurun, şarkının sizin payınıza düşen bölümü şöyle:

"Sana nereden rastladım

Oldum derbeder!"

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Nasıl, kimsenin takiyeye mecbur kalmadığı, son derece dürüst, samimi bir koro oluşturmuş olduk değil mi!

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Merak işte...

AKP Şişli, AKP Beşiktaş geliyor anladık da, AKP Sultanbeyli, AKP Bağcılar, AKP Sincan, AKP Mamak filan da geliyor mu bugün Anıtkabir'e?

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Yersen...

Başbakan Binali Yıldırım, çocukları ve akrabalarıyla ilgili Paradise Papers'ta yer alan konularla ilgili soruşturma açılmasını istemişti ama ne hikmetse TBMM Genel Kurulu'na verilen araştırma önergesi AKP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi!

Başbakan bunu sahiden isteseydi, hemen her oylamada olduğu gibi bu oylamada da milletvekillerine parti yönetiminden bir "işaret" verilseydi, Başbakan'ın özel isteğine rağmen bu önerge reddedilebilir miydi?