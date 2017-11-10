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Anıtkabir'de Meral Akşener'e yoğun ilgi

Anıtkabir'de Meral Akşener'e yoğun ilgi 1
Bünyamin Öztürk / ANKARA / İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Atatürk’ün 79’uncu Ölüm yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün huzuruna vatandaşların arasında çıkan Akşener, dua ederek, karanfil bıraktı.
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