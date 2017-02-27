Ankara, Barzani’den medet umuyor

Osmanlıyı çökerten müttefik ülkeler, İngiltere, Rusya, Fransa ve ABD şimdi de Türkiye’yi Suriye’deki Kürt kumpasında boğmaya çalışıyor.

Bilun ÇELİK / ANKARA

ABD ve Rusya’nın terör örgütü PYD ile anlaşmaya zorladığı Türkiye, kendi sınırlarını da tehlikeye sokan yeni Orta Doğu haritasına karşı Kuzey Irak’taki peşmerge reisi Mesud Barzani ile çıkış yolu arıyor. ABD, Rakka operasyonu için Türkiye’ye PYD ile ortak hareket etmeyi dayattığı, Rusların Cenevre görüşmelerinde terör örgütünün de yer alması gerektiğini söylediği dönemde Barzani Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barzani ile önceki gün İstanbul’da bir araya geldi. Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, İstanbul’da bulunan Mabeyn Köşkü’ndeki görüşmede, bölge ve Suriye’deki siyasi gelişmeler, Cenevre müzakereleri, uluslararası dengelerdeki değişimlerin bölge üzerindeki etkisi ile Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin de ele alındığı ifade edildi. Peşmerge reisi, Erdoğan ile görüşmesinin ardından dün de Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım’la bir araya geldi. Çankaya Köşkü’nde, basına kapalı gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü. Yıldırım ve Barzani, baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğinde de bir araya geldi. Barzani’nin çantasında IŞİD’e karşı yürütülen askeri operasyonlar kapsamında Musul ve Telafer’in durumu, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığı, Kerkük petrollerinin İran’a taşınmasına ilişkin Bağdat’ın yaptığı girişimler ve Rojava Peşmergelerinin Suriye’de konuşlandırılması vardı. Barzani, 19 Şubat’ta da Almanya’nın Münih kentinde Yıldırım ile görüşmüştü. Suriye Kürt Ulusal Meclisi(ENKS), Barzani ve Türkiye’nin yardımıyla oluşturulan 7 bin kişilik Rojava Peşmergeleri, PYD’nin izin vermemesi nedeniyle Suriye’ye geçemedi. ABD’nin de YPG ile çatışmaları endişesi nedeniyle bu savaşçıların Suriye’ye konuşlanmasına henüz destek vermediği belirtiliyor. Mesud Barzani Türkiye ziyareti öncesi Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’a bir röportaj vermiş, bağımsızlık konusunda referanduma gitmenin Kürtlerin doğal hakkı olduğunu söylemişti. Barzani, şunları söylemişti: “Bağdat yönetiminin milletimizin doğal hakkına karşı duracağına inanmıyorum. Bunu yapsa bile bizi engelleyemez. Bağımsızlık referandumu düzenlemek Kürdistan halkına Allah’ın verdiği doğal bir hak. Bu bizimle Bağdat arasında bir konu. İran ve Türkiye ile bir ilgisi yok. Biz ve Irak aramızda uzlaşabilirsek, Bağdat ile bir anlaşmaya varabilirsek, bunun Türkiye ile hiçbir ilgisi olamaz.” ABD ve İngiltere gibi emperyalist güçler tarafından kullanılan Peşrege resi Mesud Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani, 51 yıl önce Kürtlerin Irak’taki ayaklanmalarını yönetmişti. Yeni İstanbul adlı günlük siyasi gazetenin 29Eylül 1966 günlü sayısında Barzani, “İkinci cephemiz Türkiye. İstiklal davamızı bir gün muhakkak kazanacağız. ’Kürdistan’ haritasını dünya milletlerine kabul ettireceğiz. Irak’tan sonra ikinci mücadele cephemiz Türkiye olacaktır. Fakat bu mücadele için zaman çok erkendir” demişti. Mesut Barzani’nin de bu hamlelerinin Molla Barzani’nin çizdiği yoldan ilerlemek olarak nitelendiriliyor.