Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde seçim günü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Göçek'in istifasının ardından gözler yeni Başkanın kim olacağı sorusuna çevrildi.

Cumartesi günü yapılan temayül yoklamasında Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın ismi öne çıktı. AK Parti'nin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını saat 13'00'te açıklayacağı öğrenildi.

Ankara'da 23,5 yıl görev yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Melih Gökçek'in ardından gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. Cumartesi günü, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için parti genel merkezinde temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasında birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün çıktığı belirtildi.



AK Parti saat 13.00'te Başkan adayını açıklayacağını duyururken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de bugün 14.00'te yeni başkanı seçmek üzere toplanacağı bildirildi.



İŞTE O AÇIKLAMA



Meclisten yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İ. Melih GÖKÇEK, 28.10.2017 tarihinde belediye başkanlığı görevinden istifa etmiştir.



5393 sayılı Kanun’un 45.maddesi 1. fıkrası gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek üzere toplanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.