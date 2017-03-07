Ankara Çevre Planı Meclis'te soru önergesi yapıldı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Ankara Çevre Düzeni Planı'nı TBMM gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şöyle dedi: "13 Ocak 2017 tarihli 116 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile ilgili olarak; Ankara Çevre Düzeni Planı 2038 ya da 2013 yılı Şubat ayında yapımına başlanan, AUAP 2038 ulaşım ana planı neden 1 ay gecikmeli olarak, 17 Şubat tarihinde belediyede askıya çıkartılmıştır? Analiz çalışmalarının tamamı, plan raporları, plan notları ve hükümleri neden meslek odaları ile paylaşılmamıştır ve kamuoyundan saklanmaktadır? Anılan Belediye Meclis kararında, 100.000 ölçekli ana planın, 'kent içi ve kent dışı alanlarda yürütülen yeni veya mevcut nazım plan ve alt ölçekli planlar için uygulamaları farklı olur' hükmü, planın bütünlüğü ilkesi ve imar hukuku açısından geçerli bir gerekçe midir? AUAP 2038 Ulaşım Ana Planı, hangi üniversiteye ve hangi şartlarla sipariş edilmiştir? Bu iş için şimdiye kadar üniversiteye ne kadar ödeme yapılmıştır? Anılan plan çalışmasını yapan üniversitenin, şehir planlama bölüm kurulunu sahiplenmediği düşünülürse, planın bilimsel bir çalışmanın ürünü olduğu söylenebilmekte midir? Ankara'nın imar anayasası olacak bir ana planın, alt ölçek planlar ile bağlayıcılığını sadece kent dışı alanlar için geçerli kılmak bir kent ve kentli ayırımcılığı suçu değil midir? Bu Belediye Meclis kararı, bu haliyle bir anayasa suçu değil midir? Kenti adeta ikiye bölen ve kural getiren, anılan Belediye Meclisi kararının kendisine açılan bir dava bulunmakta mıdır? Yeni Ulaşım Ana Planında yer alan, 11 yeni metro hattı güzergahlarına kurulu paralel anayollar ağının fizibilitesi ve ulaşım etüdüne dayalı kapasite kullanımı hesabı yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bu metro ağı önerisi, uzun dönemde samimiyetsiz bir öneri değil midir?"