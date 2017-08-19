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Ankara Emniyet Müdürü emekliliğini istedi

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Ankara Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan emekliliğini istedi.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ın emeklilik dilekçesini verdiği yani görevi bıraktığı öğrenildi. 56 yaşındaki Mahmut Karaaslan Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine 14 Mart 2016 tarihinde getirilmişti.

MAHMUT KARAASLAN KİMDİR?

1961 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 1979 yılında Polis Kolejinden, 1983 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra; İzmir, Ağrı, Ankara ve EGM’nin değişik birimlerinde görev yapmıştır. 2006 yılı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 2007 yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında, 2014-2016 yılları arasında Van İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştır. 14.03.2016 tarih ve 2016/135 sayılı İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname ile Ankara İl Emniyet Müdürü olarak ataması yapılmıştır.

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