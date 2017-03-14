Ankara güne kar yağışı ile uyandı

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Ankara'da kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Çevre yolunda görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Dikmen, Etlik ve Kepekli mevkisinde meydana gelen hasarlı trafik kazaları yoğunluğa neden oldu.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının devam ettiği kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.