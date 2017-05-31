Ankara Kızılay'da bomba alarmı

Başkent'te bomba ihbarı nedeniyle polis alarma geçti. Selanik Caddesi trafiğe kapatıldı, çevredeki binalar boşaltıldı. Kızılay Selanik 2 caddesi üzerinde bulunan bir internet kafeye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Selanik Caddesi'ndeki bomba ihbarının ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken, çevredeki binalar da boşaltıldı. Kızılay Selanik 2 caddesi üzerinde bulunan bir internet kafeye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.