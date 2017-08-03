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Ankara Kuğulu Park'a yıldırım düştü

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Ankara Kuğulu Park'a yıldırım düştü
Başkent'te akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, vatandaşları olumsuz etkiledi. Ankara’nın gözde mekanlarından Kuğulu Parka da yıldırım düştü.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış devam ederken Ankara'nın gözde mekanlarından Kuğulu Parka yıldırım düştü.

Gelen ilk bilgilere göre aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine acil servisler yönlendirildi.

Parka düşen yıldırım bir ağacın da devrilmesine yol açtı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü  Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde  gök gürültülü sağanak yağış  beklendiğini duyurmuştu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ankara radarından alınan son verilere göre bu akşam saatlerinde Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilmişti.

İSTANBUL FELÇ OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yağan ve 20 dakika süren sağanak yağış mega kenti felç etmiş, deniz, kara, hava ulaşımı durmuş, araçlar ve evler hasar görmüştü.

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