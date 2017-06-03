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Ankara Üniversitesi'nde Türk bayrağına saldırıldı

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Ankara Üniversitesi'nde Türk bayrağına saldırıldı
Ankara Üniversitesi'nde "oruç kavgası" şeklinde basına yansıyan olayların arkasından büyük bir skandal çıktı. Milliyetçi öğrenciler, Türk bayrağının saldırıya uğradığını açıkladı.

Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde son bir kaç gündür devam eden gerginlik büyük bir provokasyona dönüştü.

13 şehit verdiğimiz helikopter kazası ile ilgili asılan afişler yırtıldı, fakülteye asılan Türk bayrağı ise indirilmek istendi. Çıkan olaylarda çok sayıda öğrenci yaralanırken, polis okula girdi.

Olaylardan PKK mensuplarını sorumlu tutan milliyetçi öğrenciler zehir zemberek bir bildiri yayınladı.

Türk bayrağına ve şehitler için asılan afişlere saldırıda bulunulduğunu belirten milliyetçi öğrenciler, birçok arkadaşlarının darp edilmek istendiğini söyledi.

İşte o bildiri:

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