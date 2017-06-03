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Ankara Üniversitesi'nde Türk bayrağına saldırıldı

Ankara Üniversitesi'nde Türk bayrağına saldırıldı
Ankara Üniversitesi'nde "oruç kavgası" şeklinde basına yansıyan olayların arkasından büyük bir skandal çıktı. Milliyetçi öğrenciler, Türk bayrağının saldırıya uğradığını açıkladı.
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