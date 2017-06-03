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Ankara Üniversitesi'nde Türk bayrağına saldırıldı
Ankara Üniversitesi'nde Türk bayrağına saldırıldı
Ankara Üniversitesi'nde "oruç kavgası" şeklinde basına yansıyan olayların arkasından büyük bir skandal çıktı. Milliyetçi öğrenciler, Türk bayrağının saldırıya uğradığını açıkladı.
03 Haziran 2017 Cumartesi 00:27
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.