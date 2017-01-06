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Ankara Üniversitesi'ni karıştıran pankart

Ankara Üniversitesi'ni karıştıran pankart
Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsündeki İletişim Fakültesi’ne çevik kuvvet polisleri girdi. Çevik kuvvet polislerinin üniversiteye bir pankart nedeniyle girdiği öne sürüldü.
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