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Ankara Üniversitesi'ni karıştıran pankart

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Ankara Üniversitesi'ni karıştıran pankart
Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsündeki İletişim Fakültesi’ne çevik kuvvet polisleri girdi. Çevik kuvvet polislerinin üniversiteye bir pankart nedeniyle girdiği öne sürüldü.

Pankartta ise “İçerde-dışarda savaşı büyütenler patlayan bombaların sorumlusudur. Sarayın savaşına geçit vermeyeceğiz. Cebebi öğrencileri” yazdığı anlaşıldı. Polislerin, 10 öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.

İşte o pankart: 

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