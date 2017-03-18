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Ankara Valiliği'nden 'saldırı' iddiasına yanıt!

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Ankara Valiliği'nden 'saldırı' iddiasına yanıt!
Ankara Valiliği, sosyal medyada ve WhatsApp'ta yayılan "bombalı saldırı olacak" iddialarına yanıt verdi.

Ankara Valiliği, sosyal medyada ve WhatsApp'ta yayılan "bombalı saldırı olacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "Sosyal medyada bazı cadde ve AVM'lerin adı verilmek suretiyle bombalı eylem yapılacağı şeklinde asılsız ve uydurma haberlere yer verilmektedir. Halkımızın huzurunu bozmak amacıyla, daha önce de bu tür dedikoduların sosyal medya aracılığı ile yayılmaya çalışıldığı tespit edilmiş ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında, kasıtlı olarak yayılmak istenen asılsız paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi ve kentimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığının bilinmesi hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasında bulundu. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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