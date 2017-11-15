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Ankara'da 15 bin ByLock kullanıcısı tespit edildi

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Ankara'da 15 bin ByLock kullanıcısı tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara'da 15 bin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, bunların bir kısmıyla ilgili işlem yapılmadığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ soruşturmaları ve açılan davalarla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

ANKARA'DA 15 BİN BYLOCK KULLANICISI TESPİT EDİLDİ

Kocaman, Ankara'da 15 bin Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu kullanıcıların büyük bir bölümünün soruşturmalara konu edildi. Ancak Emniyet ve ilgili kurumlardaki yoğunluk nedeniyle bunların tamamına adli soruşturma açılamadı" dedi.

FETÖ'yle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini ve tek örgüt üyesi veya yöneticisi kalmayıncaya kadar mücadelenin süreceğini ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"17-25 Aralık, FETÖ için toptan bir kriter olmamalı. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. 17-25 örgüt yöneticileriyle ilgili genel bir milat değildir. Bizim bahsettiğimiz normal vatandaş, örgütte yöneticilik yapmış olanlar değil. Vatandaş, bu örgütün gerçek yüzünü görünce araya perdeyi çekmiş. Örgütün yönetici takımından bir kişi himmet toplamış, örgüt adına toplantılar düzenlemiş, sohbetleri o organize etmiş. Bu kişi 17-25'ten önce de sonra da sorumlu. Yönetici takımı bilerek ve isteyerek örgütün içinde kalmış ve örgütün eylemlerini organize etmiş. Bank Asya bizim ana kriterimiz. 17-25'ten önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil. FETÖ elebaşının talimatıyla hesap artışı yapanlar bizim için ciddi şüphelidir." ifadelerini kullandı.

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