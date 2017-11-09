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Ankara'da 250 adrese IŞİD operasyonu

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Ankara'da 250 adrese IŞİD operasyonu
Başkentte IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 250 adese baskın düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyon düzenlendi. 

Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı. 

Aralarında IŞİD'a müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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