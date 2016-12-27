Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Ankara'da AVM’de bomba paniği

Ankara'da AVM’de bomba paniği
Ankara Emniyet Müdürlüğünün yanında bulunan ANKAmall alışveriş merkezinin bahçesine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Zor şartlara rağmen hayata gülerek bakıyorlar
Deprem kameralara böyle yansıdı
Deprem kameralara böyle yansıdı
Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
İşaret diliyle söylediği ’Şehitler Ölmez’ türküsü
İşaret diliyle söylediği ’Şehitler Ölmez’ türküsü
İstanbul'da silahlı banka soygunu
İstanbul'da silahlı banka soygunu
Akşener: Çözüm sürecinin sorumluları yüce divanda yargılanmalıdır
Akşener: Çözüm sürecinin sorumluları yüce divanda yargılanmalıdır
Düşen Rusya uçağının kara kutusu bulundu
Düşen Rusya uçağının kara kutusu bulundu
Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
İstanbul'da tramvay kazası
İstanbul'da tramvay kazası
Anayasa komisyonunda yine kavga çıktı
Anayasa komisyonunda yine kavga çıktı
Rize'de Atatürk heykelini yıktılar
Rize'de Atatürk heykelini yıktılar
Şehitten geriye bu görüntüler kaldı
Şehitten geriye bu görüntüler kaldı
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • 15 Temmuz davasında büyük güvenlik önlemi
  • 27 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
  • -28 derecede tarihi operasyon!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti