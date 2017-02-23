Bugünkü YENİÇAĞ »

Ankara'da bin 200 polisle operasyon

»
Ankara'da bin 200 polisle operasyon
Ankara'da, bin 200 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte bin 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda, özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık ve mali şube ekiplerinin katılımıyla akşam saatlerinde düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonunda bin 200 polis görev yaptı.

Ekiplerce Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda esrar, uyuşturucu hap, eroin, kokain, 1 adet tabanca ve 82 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da bin 200 polisle operasyonAnkara'da bin 200 polisle operasyonRegferandum paketleri ardı ardına açılıyor!Regferandum paketleri ardı ardına açılıyor!Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 02 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 02 2017Doktor Bahçeli'yi korkutan kaset...Doktor Bahçeli'yi korkutan kaset...CIA'nın "Gülen iade edilirse" araştırması!CIA'nın "Gülen iade edilirse" araştırması!Ne YENİÇAĞ'mış, bir türlü kucaklarına sığdıramadılar!Ne YENİÇAĞ'mış, bir türlü kucaklarına sığdıramadılar!Bana 'terörist' deme, çok kırılıyorum!Bana 'terörist' deme, çok kırılıyorum!Vahşetin hesabı hala verilmediVahşetin hesabı hala verilmediİşte Akşener'in oy oranıİşte Akşener'in oy oranıTRT sonuçları açıklandı, adaylar isyan ettiTRT sonuçları açıklandı, adaylar isyan etti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti