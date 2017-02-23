Ankara'da bin 200 polisle operasyon

Ankara'da, bin 200 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte bin 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda, özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık ve mali şube ekiplerinin katılımıyla akşam saatlerinde düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonunda bin 200 polis görev yaptı.

Ekiplerce Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda esrar, uyuşturucu hap, eroin, kokain, 1 adet tabanca ve 82 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.