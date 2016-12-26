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Ankara'da çöp kutusunda patlama

Ankara'da çöp kutusunda patlama
Ankara'da Ulucanlar Caddesi üzerinde bir çöp kutusunda meydana gelen patlama polisi alarma geçirdi.
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