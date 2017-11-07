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Ankara'da deprem! Tüm bürokratların istifası istendi

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Ankara'da deprem! Tüm bürokratların istifası istendi
Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna belediyedeki tüm bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istedi.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre; Melih Gökçek’in istifasının ardından yapılan seçimle Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna çalışmalarına hızlı başladı.

Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan tüm genel müdür ve bürokratların istifalarını istedi.

EGO ve ASKİ genel müdürlükleriyle genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları gibi tüm üst kademenin istifalarının Genel Sekreter Asım Balcı aracılığıyla istediği öğrenildi.

Belediyede ayrıca Genel Sekreter Asım Balcı’nın da istifası alındı.

İki dönemdir Sincan Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Tuna bugün Sincan Belediyesi’ndeki çalışanlarla vedalaştı. Tuna belediyeden daha önce Melih Gökçek’in kullandığı 06 ABB 01 plakalı Mercedes makam aracılığıyla ayrıldı.

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