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Ankara'da Eylem Yasağı!

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Ankara'da Eylem Yasağı!
Ankara Valiliği, kentte 30 gün boyunca tüm eylemlerin yasaklandığını açıkladı. Başkanlık tartışmalarının hızla sürdüğü günlerde gelen yasaklama haberi dikkat çekti.

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