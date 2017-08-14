Ankara'da feci kaza: 4 ölü, 18 yaralı!

Başkent'te Konya yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Erdek'ten Hatay'a giden Erdinç Evim yönetimindeki 77 BN 325 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Konya karayolunun 71. kilometresinde yola aniden çıkan ineğe çarparak şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk müdahale sonucu 44 yolcunun bulunduğu otobüsten 4 kişinin cesedi çıkarılırken, yaralanan 18 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazadan yara almandan kurtulan yolculardan Muhammet Demir, "Arada kestiriyordum. Bir ses duydum, herkes bağırmaya başladı. Otobüs şiddetli bir şekilde sallandı. Sonra yan yattı. Biri yanımdaki yolcu olmak üzere 4 kişi ölmüş. Otobüs ineğe çarptıktan sonra şüför kontrolünü kaybedince araç yoldan çıkarak devrilmiş" dedi.