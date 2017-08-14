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Ankara'da feci kaza: 4 ölü, 18 yaralı!

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Ankara'da feci kaza: 4 ölü, 18 yaralı!
Başkent'te Konya yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Erdek'ten Hatay'a giden Erdinç Evim yönetimindeki 77 BN 325 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Konya karayolunun 71. kilometresinde yola aniden çıkan ineğe çarparak şarampole devrildi.

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Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk müdahale sonucu 44 yolcunun bulunduğu otobüsten 4 kişinin cesedi çıkarılırken, yaralanan 18 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Kazadan yara almandan kurtulan yolculardan Muhammet Demir, "Arada kestiriyordum. Bir ses duydum, herkes bağırmaya başladı. Otobüs şiddetli bir şekilde sallandı. Sonra yan yattı. Biri yanımdaki yolcu olmak üzere 4 kişi ölmüş. Otobüs ineğe çarptıktan sonra şüför kontrolünü kaybedince araç yoldan çıkarak devrilmiş" dedi.

 

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