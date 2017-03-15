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Ankara’da gecekondu duvarı çöktü

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Ankara’da gecekondu duvarı çöktü
Ankara'da 3 Suriyelinin üzerilerine hurda toplamak için girdikleri gecekondunun duvarı çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay Başpınar mahallesi 1107 Sokak’ta meydana geldi . 3 Suriyeli hurda toplamak için metruk bir gecekonduya girdi. Bu sırada gecekondunun bodrum katı Suriyelilerin üzerine çöktü. uriyeli Abdülkerim Gacar, babası Halit ve kardeşi Abdurrahim Gacar çöken duvarın altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Abdülkerim Gacar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gacar’ın cansız bedeni savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. 

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