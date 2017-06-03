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Ankara'da kritik gözaltı

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Ankara'da kritik gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem gözaltına alındığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı halen Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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