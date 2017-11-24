Ankara’da öğretmenlere FETÖ operasyonu: 79 gözaltı

Ankara'da FETÖ operasyonunda 79 eski öğretmene gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi.