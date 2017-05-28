Ankara'da otobüs devrildi!..

Şoför Uyudu. Üç nokta yan yana. Yolcu Otobüsü Devrildi. Üç nokta yan yana. Çok Sayıda Ölü ve Yaralı var. Üç nokta yan yana.

Valilik açıkladı. İki nokta üst üste. "Sürücü uyumuş."

Sanal alemin arşivine girin, bu ve benzeri başlıklarla binlerce Türkiye klasiği acı haberi bulursunuz. Yılların değiştiremediklerindendir. Sürücü uyur, Türk ölür!.. Değişir mi?.. Mucizelere bağlı.

Kaderimiz mi?

(...)

15 Temmuz darbe girişimini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu'nun nihayet açıklanabilen raporu ile ilgili bir şeyler yazmaya niyetliydim... Hani şu FETÖ'nün siyasi ayağının bulunamadığı ama her ne hikmetse 15 Mart 1967 tarihli Fethullah Gülen'in hem de 5 bin liralık CHP'ye bağış belgesinin bulunduğu rapor. 50 yıldır bu belge nasıl sır olarak kaldıysa!.. Komisyonun büyük başarısını (!) biraz analiz etmek kafamdan geçiyordu. Hain darbe girişimini gerçekleştiren yapının şemasının da bulunmadığı... Daha önce parça parça tüm havuz medyasında şemalarıyla birlikte yayınlanan ve her satırını okuduğumda "yahu ben bunu hatırlıyorum" dediğim 36 sayfalık "gizli" ibareli MİT yazısı ile birlikte...

Vazgeçtim!..

Mübarek Ramazan ayının ilk sabahında, Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün Kalecik ilçesinde devrilmesiyle ilgili gelen acı habere dikkat kesildim. Kazadan yaralı olarak kurtulan yolcu anlatıyordu;

"(Otobüs şoförü) Büyük ihtimal uykusuzluk vardı. Saat 03.30'da mola verdik. Sonra uyumuşum. Kaza yaptığımız yer dümdüz bir yol. Yani kaza yapılacak bir yer değildi. Herkesin tahmini otobüs şoförünün uyuduğuydu. Uyumasaydı belki bu 8 kişi ölmeyecekti. Ben bu hastanede olmayacaktım. Eşim sınava girecekti, ben geri dönecektim. Otobüs şoförü büyük ihtimalle yolu bilmiyordu. Başka bir ilin otobüs şoförüydü. Çünkü birkaç kere yolu kaçırıp tekrar geri gelerek döndüğümüz oldu. Firmalardan isteğimiz, yolları bilen şoförleri otobüslere versinler ki bu acıları yaşamayalım. Her otobüste bir yedek şoför olsun. "

Keşke bunlar bunlar olmasaydı da şunlar şunlar olsaydı!.. Dümdüz yolda kaza yapmak... Yolu bilmeyen başka bir ilin şoförü... Sanki firma suçsuz, pürü pak. Uyuyan şoförlere önlem için yedek şoför talebi!... Onca ölen canın karşılığında bir ceza olmayacak mı?.. Bunu dile getiren, hak ettiği cezayı tüm ilgililerin bulması için bu sorumsuzluğu sonuna kadar kovalayan, hesap soran bir Allah'ın kulu çıkmayacak mı?..

Yedek şoförün uyumama garantisi var mı?.. Uyuyan şoförün yanında yedek şoförle seyahatlere devam etmek!.. Şoför kadar suçlu olan o firmayı da görmezden gelmek!.. Acaba neden?..

Batsın komisyon raporu... Yerin dibine girsin MİT yazısı... CHP'ye bağış belgesi sahte mi gerçek mi?.. Kavrulmuş mu?.. Kavrulmamış mı?.. Hepsinin canı cehenneme!..

Üstünden kaç gün geçti?.. Anneler gününde Marmaris yakınlarında acı trafik kazasında kaybettiğimiz anneleri ve çocukları unuttuk. Merak edip de bakan var mı?.. Sorumlulara ne oldu diye. Aynı Soma'da olduğu gibi!..

Aynı firmalarla... Aynı uyuyan şoförlerle.. Aynı ehliyetsiz şoförlerle seyahate devam. Öyle mi?..

Ee!.. "Efendim seyahat firmasının otobüsleri çok konforlu. Yolculuk sırasında da ikramları çok zengin ve kaliteli. Otobüste beleş internet var. Mola yerlerinde de çaylar bedava..." Öyle mi?..

Ya, adam hem uykusuz hem başka ilin şoförü, yolları şaşırıyor, ehliyeti olup olmadığı da meçhul, otobüsü şarampole yuvarlayacak, canımızdan olacağız... "Yedek şoför koyarlarsa sorun olmaz." Öyle mi?.. Firma, "bilmem kaç yıllık.." Öyle mi?..

"Devlet ne güne duruyor. Efendim, firmaları denetlesin, yola çıkan şoförlerin uykusuz olup olmadığını kontrol etsin. Yanlış yapan varsa da cezasını kessin." Öyle mi?..

Yahu!.. Bir kerecik de olsa, seyahat ettiğiniz firmayı denetleseniz, şoför uykusuz, ehliyetsiz ve yolları bilemeyecek kadar acemi ve yabancı ise hemen o otobüsten inseniz.. Sonra da gerekirse o firmayı kapattıracak yaptırımları ve protestoları hayata geçirseniz. Sizin canınıza okunmadan, onların ticari hayatlarını sona erdirecek ve bin pişman edecek cezaları kesseniz. Öyle bir ders verseniz, öyle bir tepki koysanız ki; can emanet ettiğiniz firmalar, insan hayatı ile dalga geçmeyi bir daha aklından geçiremesin. "Her gün onlarca insan yollarda ölüyor ama ne olacak. Biz kazanmaya devam ediyoruz. Ölseler de bizimle seyahat edecekler. Yolda beleş kahve ve kek ikram ediyoruz. Bizden vazgeçemezler. Yolda şoför uyursa nasıl olsa birileri dürter yola devam ederler" diyemesinler. Biz, korku içinde seyahat edeceğimize, biz canlarımızı kaybettikten sonra gözyaşı dökeceğimize, onlar tutuşsun hata yapmaktan. Onlar dehşete düşsün hata yapmaktan!..

Çok mu abarttım?..

Boş verin o zaman FETÖ raporunu, MİT yazısını, şehit haberlerini, yolsuzlukları, ahlaksızlıkları, bölünme tehlikesi vs. vs. gibi magazin gündemi!..

Yedek şoföre güveniniz sonsuz mu!..

Cümleten hayırlı yolculuklar. Ha, unutmadan. Ünlem işareti. Çaylar şirketten. Bir ünlem işareti daha...