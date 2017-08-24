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Ankara'da otobüs kazası

Ankara'da otobüs kazası
Eskişehir-Ankara kara yolunda bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
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