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Ankara'da otobüs kazası
Ankara'da otobüs kazası
Eskişehir-Ankara kara yolunda bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
24 Ağustos 2017 Perşembe 09:55
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.