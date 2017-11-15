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Ankara'da otobüslerle ilgili yeni gelişme

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Ankara'da otobüslerle ilgili yeni gelişme
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 35 EGO hattının 24 saat boyunca hizmet vereceğini açıkladı.

Başkentlilerin yıllardır sıklıkla dile getirdiği gece ulaşım eksikliğine çözüm getirilmesi için adım atıldı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki 35 EGO hattı artık 24 saat boyunca hizmet verecek.

Aykut Gören'in Sabah'ta yer alan haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bundan önce saat 23.30'a kadar çalışan EGO'nun yarından itibaren 24 saat ulaşım hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı. Tuna, "Ankaralıları ulaşım konusunda rahatlatmak istiyoruz" dedi.

Yeni uygulamada Ankara'yı 5 bölgeye ayıran EGO Genel Müdürlüğü, 9 metropol ilçede ulaşım seferlerini gece saat 02.00'a kadar normal olarak devam ettirecek. Saat 02.00'dan sabah saat 06.00'a kadar ise otobüsler saat başı sefer yapacak. 

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