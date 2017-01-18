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Ankara'da patlama: 3 yaralı

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Ankara'da patlama: 3 yaralı
Ankara Valiliği, Başçavuş Sokak'taki patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, binada bulunan üç vatandaşın hafif yaralandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, Başçavuş Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. "Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama" olarak bildirilen olayın ardından üç katlı binanın son katının kullanılamaz hale geldiği kaydedilerek, "Patlama sırasında binada bulunan üç vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" denildi. 

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