Bugünkü YENİÇAĞ »

Ankara'da silahlı saldırı

»
Ankara'da silahlı saldırı
Ankara’da, kimliği belirsiz kişiler tarafından ticari taksi içinde bulunan yolculara karşı gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Türközü Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde seyreden 06 T 7203 plakalı ticari araç, 706. Sokak kesişiminde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan ticari taksi, Dereboyu Caddesi ile 433. Cadde kesişimine kadar kaçabildi.

Takside bulunan B.Ç. (25) ve D.İ. ağır yaralanırken, taksi şoförü S.E. hafif şekilde yaralandı. Olayın ilgililere haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye geldi. Sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahalede bulundu. Durumu ağır olan B.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi edilmek üzere ambulansla Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürüldü. Polis ekipleri, aracın etrafını şerit çekerek kapattı.

Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırıyla ilgili delilleri topladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından saldırıya uğrayan araca 13 kuşun isabet ettiği tespit edild. Olaydan haberdar olarak gelen B.Ç.'nin yakınları sinir krizleri geçirdi. Mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.  Saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlatan polis ekipleri, çevredeki şüpheli araçlarda arama yaptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine 06 DH 3479 plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Araçta bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının faillerinden olduğu öğrenilen diğer 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
HDP'li vekile Ankara'da gözaltıHDP'li vekile Ankara'da gözaltıEmekli polislere FETÖ operasyonu!Emekli polislere FETÖ operasyonu!Ankara'da silahlı saldırıAnkara'da silahlı saldırıRenia saldırganı pişman değilmişRenia saldırganı pişman değilmişYakalanan PKK’lı HDP’li eski milletvekili adayı çıktıYakalanan PKK’lı HDP’li eski milletvekili adayı çıktıGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 20 01 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 20 01 2017Toprak isteme hakkı savaşı kazanana aittir!.. İşte, "KAY" Planı...Toprak isteme hakkı savaşı kazanana aittir!.. İşte, "KAY" Planı...Bu koca pitonu Meclis'e kim soktu?Bu koca pitonu Meclis'e kim soktu?Özbek terörist!Özbek terörist!Türklük, ayaklar altına mı alınacak?Türklük, ayaklar altına mı alınacak?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti