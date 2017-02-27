Ankara'da sürpriz görüşme

Başbakan Yıldırım, hafta sonunda basında yer alan ''Karargah rahatsız'' haberi sonrası Orgeneral Akar'la görüşüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor.

Programda yer almaması nedeniyle görüşme sürpriz olarak nitelendirildi.

Görüşme, hafta sonu Hürriyet gazetesinde ''Karargah rahatsız'' başlıklı haber sonrasına denk geliyor.

Yapılan yorumlar, görüşmede ana gündem maddesinin bu konu olacağı yönünde.

Söz konusu haberde, başlıklar halinde herhangi bir kaynak belirtilmeden Genelkurmay'ın eleştirilere verdiği yanıtlar ''Karargah rahatsız'' başlığı ile verilmişti.

Haber, sosyal medya ve yazılı basında tartışma başlatarak Genelkurmay'ın geçmişte olduğu gibi mevcut siyasi gündem üzerine mesajı olarak yorumlanırken, bazı değerlendirmelerde de bu tür yorumların gerçeği yansıtmadığı; haberin Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay Karargahı'na yönelik bir dizi eleştiriye toplu yanıt niteliği taşıdığı savunulmuştu.