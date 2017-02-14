Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da narkotik ekiplerinin öncülüğünde, 2 bin 500 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20'nin üzerinde şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da narkotik ekiplerinin öncülüğünde, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat birimlerinden 2 bin 500 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20'nin üzerinde şüpheli gözaltına alındı.