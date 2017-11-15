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Ankara'daki fıskiye tartışmasına Başkan'dan açıklama

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Ankara'daki fıskiye tartışmasına Başkan'dan açıklama
Ankara'da eski Başkan Gökçek'in yaptırdığı fıskiyenin kaldırılmasına ilişkin tartışmalara Belediye Başkanı Tuna'dan açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda, Ankara ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) yönetici ve üyelerini kabul etti.

"FISKİYE UYGUN YERE GİDECEK"

Bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önündeki fıskiyenin kaldırılmasına ilişkin sorusuna Tuna, "Fıskiyenin ününü bilemiyorum. Geçen Sayın Bakanımız geldiğinde trafikte bir sıkışıklık oldu. Araçların manevra yapamaması yönünde sıkıntı olduğundan dolayı kaldırıldı. Geçmişiyle ilgili bir malumatımız yok. Uygun olan yere gidecek." cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki fıskiye kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan fıskiye Gezi olayları sırasında Melih Gökçek adına açılan sahte hesaptan atılan "Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı" tweetiyle gündem olmuştu.

Başkanlık girişinin tam karşısında yemekhaneye ara geçiş alanında yer alan kuğu motifli fıskiyeden uzun süredir su akmıyordu. Söz konusu fıskiye, yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın göreve gelmesinin ardından kaldırıldı.

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