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Ankara'daki gaziler saldırısında yeni gelişme

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Ankara'daki gaziler saldırısında yeni gelişme
Adalet Bakanı Gül, Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Gül'ün, gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdiği bildirildi. 

Bu kapsamda savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek.

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