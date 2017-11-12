Ankara'daki gaziler saldırısında yeni gelişme

Adalet Bakanı Gül, Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da gazilere saldıran 3 şüpheli hakkında mevcut soruşturmaya ilaveten, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Gül'ün, gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdiği bildirildi.

Bu kapsamda savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek.