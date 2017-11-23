Ankara'daki IŞİD okulundan 60 çocuk kurtarıldı

Ankara'da Tevhid Dergisi'nin de bulunduğu binada IŞİD'in ideolojisi doğrultusunda medrese eğitimi veren okuldan 60 çocuğun kurtarıldığı ve ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, IŞİD'in Ankara'da faaliyet gösteren uzantılarına mensup kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Etimesgut İlçesi'nde Tevhid Dergisi'nin bulunduğu binada küçük yaştaki 60 çocuğa yönelik medrese eğitimi verildiği tespit edildiği belirtildi.

HALİS BAYANCUK KONUŞMACI OLARAK MEDRESEYE GELİYORMUŞ

İddianamede, IŞİD üyeliği nedeniyle birden fazla kez gözaltını alınıp serbest bırakılan ve en son olarak tutuklanan Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un selefi/tekfirci görüşleri doğrultusunda küçük yaştaki çocuklara medrese eğitimi verildiği, ayda bir kez konuşmacı olarak buraya geldiği anlatıldı.

AİLELERDEN 'BAĞIŞ' ALINIYORMUŞ

Şüphelilerin, eğitim gören çocukları Tevhid Dergisi'ne getirmek için aralarında para toplayarak minibüs aldıkları ve bunu servis olarak kullandıkları, aracın yakıt parasını çocukların ailelerinden aldıkları bağışlarla karşıladıklarının belirlendiği belirtildi. Şüphelilerin de çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığı okullarına göndermek istemedikleri, 'İslami eğitim' adı altında IŞİD'e örgütüne eleman sağlayan selefi/tekfirci bu yapının sözde medreselerinde eğitim aldırdıkları ortaya çıktı.

REINA SALDIRISININ AZMETTİRİCİSİNİ ANKARA'YA GETİRMİŞ

İddianamede, şüpheliler Şahabettin B., Fatih D., Semih D., Hüseyin Y., Mehmet A., Murat A. ve Ali Ş.'in Tevhid dergisine gelip giden kişilerle ilgilendikleri, sohbet ve toplantı organize ettikleri, toplantılara katılımın yüksek olması için çalışma yaptıkları, toplantılara zaman zaman Bayancuk'un müdafiliğini yapan Ankara Barosu avukatlarından şüpheli Emre B'nin de katıldığının anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede, Bal'ın Reina saldırısının azmettiricisi Yasser Mohammed Salem Radown'u otomobille Ankara'ya getirdiğinin tespit edildiği de vurgulandı.

PARLAMENTER SİSTEM VE DEMOKRASİ HEDEF OLARAK GÖSTERİLDİ

Şüphelilerin 'dini öğrenme' adı altında dergide pazar günleri toplantı yaptıkları kaydedilen iddianamede, "Bu toplantılarda DEAŞ terör örgütünün yaşam ve eylem felsefesi olarak 'Cihat' kavramının radikal yorumu ile sadece 'silahla' olabileceği öğretisi ve devamında 'şehadet' kavramının empoze edilmesi ile birlikte, 'parlamenter sistemleri ve demokrasinin' din dışı, zorba, baskıcı ve Allah'a şirk koşan yönetimler olduğundan bahisle 'tağut devlet' olarak nitelendirildiği ve savaşılması gereken bir hedef olarak işlendiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, çocuklarını IŞİD'in medrese eğitime gönderen velilerin bilgi sahibi olarak alınan ifadelerinde, çocuklarını eğitim sistemini beğenmedikleri için devlet okullarına göndermek istemediklerini, bu nedenle sözde medreselere gönderdiklerini söylediler. İddianamede, bu veliler için ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse, şüpheliler 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanacak.