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Ankara'nın logosu değişiyor

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Ankara'nın logosu değişiyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, eski başkan Gökçek'in projelerinden biri olan Ankara'nın logosunu da değiştiriyor.

İstifa eden Melih Gökçek'in 'Kanal Ankara' projesini iptal eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şimdi de Başkent'in kedili logosunu değiştiriyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Tuna'nın Ankaralıların talebi doğrultusunda logoyu da değiştireceği öğrenildi.

Gökçek, Ankara'nın, "Hitit Güneş Kursu" olan amblemi yerine, cami minaresi ve üç yıldızdan oluşan yeni bir amblem getirmiş ve Ankara kedisini de logo olarak belirlemişti.

Ankaralıların beğenmediği kedili logo için davalar açılmış, Danıştay da 3 bıyıklı "Gülen Ankara Kedisi" logosunu iptal etmişti. Gökçek, Danıştay tarafından Eylül 2011'de verilen iptal kararı üzerine, kediye bıyık ekleyerek logoyu BelediyeMeclisi'nden geçirmişti.

Ancak Gökçek, yeni logo için de dava açılıp iptal kararı çıkınca, bu kez daha önce 3 bıyığı olan kedinin bir bıyığını kesip 2 bıyıklı kedi haline dönüştürmüştü.

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