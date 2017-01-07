Anlık istihbarat sonrası Kandil'e operasyon!
Genelkurmay Başkanlığı Kandil’de aldığı ‘anlık istihbarat’ üzerine Hava Kuvveti Komutanlığı harekete geçerek 57 dakika süren bir operasyon gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile gerçekleştirilen hava harekatında teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaklara ait 11 hedef imha edildi
Hava Kuvvetleri anlık istihbaratlara dayalı harekatlarını devam ettireceklerini belirten bir yetkili. “Teröristlere kış döneminde rahat yok” dedi. Ayrıca yetkili yaptığı açıklamada çok sayıda teröristlerin etkisiz hale getirildiğini, operasyonla ilgili daha sağlıklı haberlerin ilerleyen saatlerde açıklanacağını ifade etti.
Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.
TSK’DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. 11 hedefin imha edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.”
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